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«Но как далеко они готовы зайти?» Монтойя знает, как решить проблему Хэмилтона

«Но как далеко они готовы зайти?» Монтойя знает, как решить проблему Хэмилтона
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя высказался о сложной ситуации с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном в «Феррари».

«Хэмилтон сейчас чувствует свою вину за то, что он не может быть быстрым. Но ему просто некомфортно. Все хотят помочь ему, но если «Феррари» слишком сосредоточится на Льюисе, то у них могут возникнуть проблемы с Шарлем.

Думаю, «Феррари» может столкнуться с такой проблемой. Если они спроектируют автомобиль для Льюиса, это произойдёт ценой скорости Леклера. Поэтому будет интересно посмотреть, насколько далеко они готовы зайти, чтобы Льюис чувствовал себя комфортно», — приводит слова Монтойи RacingNews365.

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