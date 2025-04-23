Марко уверен, что условия в Майами лучше подойдут «Макларену»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о предстоящем Гран-при Майами.

«Нас снова ждёт совершенно иная по характеристикам трасса, и нас будут ждать высокие температуры. На бумаге такие условия явно не являются для нас хоть каким-то преимуществом. В третьей тренировке в Саудовской Аравии мы проиграли «Макларену» 0,8 секунды, а именно тогда условия были намного жарче, чем в квалификации, которая прошла вечером.

Мы ожидали, что «Макларену» удастся оторваться от всех, но этого не произошло. Однако в Майами условия лучше подойдут «Макларену». Сейчас наша задача — расширить диапазон оптимальны-х настроек, а также поработать над устранением слабых сторон перед началом европейских этапов», — приводит слова Марко Speedweek.