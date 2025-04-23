Юки Цунода тестирует чемпионский «Ред Булл» 2023 года в Сильверстоуне

Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода проводит сегодня, 23 апреля, частные тесты на трассе в Сильверстоуне. Юки пилотирует машину 2023 года, на которой Макс Ферстаппен в третий раз в карьере стал чемпионом мира.

Ожидается, что эти тесты должны помочь пилоту в том, чтобы разобраться с поведением машины RB21.

Как сообщалось ранее, в команде очень довольны работой Цуноды, он показывает приличный прогресс и демонстрирует хорошую обратную техническую связь.

Напомним, на Гран-при Бахрейна Цуноде удалось набрать первые в сезоне очки для второй машины «Ред Булл». На следующем этапе, в Саудовской Аравии, Цунода сошёл после аварии с пилотом «Альпин» Пьером Гасли, однако по оценкам внутри коллектива он мог претендовать на шестую позицию на финише.