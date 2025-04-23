«Вооружённое ограбление без патронов». Штайнер — о смягчении штрафа Ферстаппена

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о штрафе Макса Ферстаппена на Гран-при Саудовской Аравии.

«Теперь у нас появились смягчающие обстоятельства. Вы и правы, и неправы. Я не видел ранее, чтобы было так, когда стюарды не уверены, правы они или нет. По этой причине они решили дать Максу пять секунд вместо десяти. Сделали небольшую скидку. Но стоит спросить: если вы совершите вооружённое ограбление без патронов в оружии, является ли это смягчающим обстоятельством или нет?

Я был бы не согласен с десятисекундным штрафом, но они хотя бы дали тогда чёткое объяснение. Для меня это было просто гоночным инцидентом. Есть определённые игры, и это часть гонок. Макс был впереди. В этом суть гонок. Ему стоило остановиться и пропустить ещё кого-то? Конечно, нет.

Если вы уверены на 99 процентов, что это штраф, то не нужно его назначать — у вас нет стопроцентной уверенности. Скажем честно, я думаю, что Оскар бы так и так обогнал Макса», — приводит слова Штайнера RacingNews365.