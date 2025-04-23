«Недостаточно хорош для Формулы-1». Ральф Шумахер раскритиковал дебютанта чемпионата

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер раскритиковал австралийского пилота «Альпин» Джека Дуэна.

«Я не хочу быть столь же резок, как доктор Марко, и называть Дуэна пилотом класса С, но, на мой взгляд, он недостаточно хорош для Формулы-1. Пока рано утверждать однозначно, у него есть очень опытный товарищ по команде Гасли, который также освоился в команде и получает поддержку. Вот почему это может прозвучать грубо и несправедливо.

Но я бы сказал, что в сравнении с другими новичками Дуэн не выглядит как тот, кто будет в какой-то момент бороться за звание чемпиона мира. Не думаю, что его заменят без больших денег от Колапинто, тем более у Джека есть крупный спонсор на € 10 млн, а эти деньги нужно отработать», — приводит слова Шумахера F1Oversteer.