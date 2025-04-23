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Фабрега: в паддоке Пиастри считают явным претендентом на титул

Фабрега: в паддоке Пиастри считают явным претендентом на титул
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Известный журналист Альберт Фабрега высказался о мнении, которое сложилось в паддоке вокруг австралийского пилота «Макларена» Оскара Пиастри.

«Не знаю, как обстоят дела внутри «Макларена», но в паддоке Формулы-1 ходят разговоры. Это ощущение… Я не знаю, единодушное ли это мнение, потому что, как вы знаете, британская сторона больше поддерживает Норриса, чем Пиастри. Но распространённое мнение заключается в том, что Пиастри уже находится на очень высоком уровне и что он является явным кандидатом на борьбу за титул чемпиона мира.

Такое мнение сложилось за его скорость, надёжность, стабильность. Мы видели, как быстр он был на всех трассах, и это не как в прошлом году, когда он иногда терялся на фоне напарника», — сказал Фабрега в эфире The After Lap Podcast.

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