«Выглядит беспомощным». Ральф Шумахер высказался о проблемах Хэмилтона

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о сложностях, с которыми столкнулся пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон на старте нынешнего сезона.

«Он просто не может пилотировать. Он кажется совершенно потерянным и беспомощным. Мы много говорим о проблемах Ландо Норриса, но с Льюисом дела обстоят куда хуже», — приводит слова Ральфа Шумахера AS.

Лучшей позицией Хэмилтона в основных гонках за пять первых этапов чемпионата является пятое место на Гран-при Бахрейна. Кроме того, Хэмилтон записал на свой счёт победу в спринтерской гонке в Китае. Льюис занимает седьмую позицию в личном зачёте.

«Феррари» располагается на четвёртой позиции в Кубке конструкторов.