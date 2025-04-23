Инсайдер сообщил, что Хельмут Марко уйдёт из «Ред Булл» после сезона-2025

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко покинет команду по окончании сезона-2025. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил журналист Жоан Вильядельпрат в эфире подкаста Duralavita.

Ранее Хельмут Марко заявлял, что он может покинуть Формулу-1 при условии, что Макс Ферстаппен уйдёт из австрийской команды.

В последнее время в СМИ появляется много слухов о возможном уходе Ферстаппена из «Ред Булл». В качестве вариантов продолжения карьеры четырёхкратного и действующего чемпиона мира называют «Мерседес» и «Астон Мартин». Кроме того, инсайдеры не исключают, что Ферстаппен может взять годичную паузу в Формуле-1.

Что касается поста советника «Ред Булл», то в случае ухода Марко его, с высокой долей вероятности, займёт Себастьян Феттель.