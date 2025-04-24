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Мама Пиастри: не хотела бы, чтобы Оскар боролся с кем-то вроде Ферстаппена

Мама Пиастри: не хотела бы, чтобы Оскар боролся с кем-то вроде Ферстаппена
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Николь Пиастри, мама пилота «Макларена» Оскара Пиастри, высказалась о выступлениях своего сына.

«Я бы не хотела, чтобы Оскар боролся с кем-то вроде Ферстаппена. Это было ужасно. Но это то, чем он занимается и будет продолжать это делать. Это риск, и дело не столько в Оскаре, сколько в людях вокруг него. Нельзя спокойно спать, когда он несётся со скоростью 300 км/ч. Он осторожный парень, расчётливый и умный. Он старается не рисковать. Но нельзя быть уверенными, что те, кто вокруг него, не будут рисковать и не ошибутся.

Как мы видели на примере Ландо, крошечная ошибка может быть действительно опасной. Они просто люди. Приятно, что у Оскара всё хорошо в чемпионате, но для меня важнее, чтобы он финишировал и вышел из машины. А финиши высоко — просто бонус», — приводит слова Николь Пиастри 4BC.

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