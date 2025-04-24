Босс «Кик-Заубера» высказался о правилах борьбы между гонщиками в Формуле-1

Бывший спортивный директор команды Формулы-1 «Ред Булл» и нынешний руководитель «Кик-Заубера» Джонатан Уитли высказался о современных правилах «Королевских гонок».

«Как я уже и говорил — стюарды решают, оставил ли пилот необходимое место другой машине. Думаю, что ФИА и гонщики действительно усердно работали над гоночными правилами, над которыми они трудятся в данный момент. Пока мы непредвзяты, и они развиваются по мере того, как меняются сами автомобили.

Кто знает, какими будут машины 2026 года выпуска. Мы не знаем, как будут выглядеть обгоны в 2026-м. Что мы точно знаем, так это то, что нынешние болиды сильно отличаются от тех, что были тогда, когда у нас были более простые силовые агрегаты», — приводит слова Уитли издание Racingnews365.