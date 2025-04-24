Вассёр: резкое падение результатов Хэмилтона после победы в спринте? Полная чушь

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр ответил на вопрос про падение результатов после победы в спринте на Гран-при Китая 40-летнего британского пилота и семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона, являющегося гонщиком итальянского коллектива.

— Почему результаты Льюиса Хэмилтона резко ухудшились после победы в спринте на Гран-при Китая?

— Резко… пока что мы провели пять гонок. Я знаю, что вы хотите попасть в заголовки газет. Но должен сказать — это полная чушь, — приводит слова Вассёра издание Racingnews365.

После пяти этапов у Льюиса 31 очко и седьмое место в личном зачёте. У его напарника Шарля Леклера — 47 баллов и пятая позиция.