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Вассёр: резкое падение результатов Хэмилтона после победы в спринте? Полная чушь

Вассёр: резкое падение результатов Хэмилтона после победы в спринте? Полная чушь
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Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр ответил на вопрос про падение результатов после победы в спринте на Гран-при Китая 40-летнего британского пилота и семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона, являющегося гонщиком итальянского коллектива.

— Почему результаты Льюиса Хэмилтона резко ухудшились после победы в спринте на Гран-при Китая?
— Резко… пока что мы провели пять гонок. Я знаю, что вы хотите попасть в заголовки газет. Но должен сказать — это полная чушь, — приводит слова Вассёра издание Racingnews365.

После пяти этапов у Льюиса 31 очко и седьмое место в личном зачёте. У его напарника Шарля Леклера — 47 баллов и пятая позиция.

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