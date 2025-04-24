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Вассёр — о форме Хэмилтона: Ферстаппен выиграл в Японии, а потом проиграл 30 секунд

Вассёр — о форме Хэмилтона: Ферстаппен выиграл в Японии, а потом проиграл 30 секунд
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Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о форме 40-летнего гонщика и семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона.

«Мы участвуем в соревнованиях, у нас есть взлёты и падения. Но когда у нас взлёты, мы не становимся чемпионами мира, а при спадах мы никуда не уходим. Это всего лишь гонки. Я не уверен, что можно сделать выводы о плохой форме в отношении Макса [Ферстаппена], когда он финишировал шестым в Бахрейне.

Но так оно и есть, конкуренция очень жёсткая, когда у тебя 10 машин в пределах пары десятых секунды. Взгляните на Макса. Он выиграл в Японии, затем финишировал с отставанием в 30 секунд в Бахрейне, а затем финишировал вторым [в Саудовской Аравии], но у него была поул-позиция.

Мы — команда. Иногда у нас бывают трудности, иногда выходные проходят хорошо. Просто мы должны совершенствоваться шаг за шагом и сохранять спокойствие», — приводит слова Вассёра издание Racingnews365.

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