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Фернандо Алонсо ответил, будет ли рад приходу Макса Ферстаппена в «Астон Мартин»

Фернандо Алонсо ответил, будет ли рад приходу Макса Ферстаппена в «Астон Мартин»
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43-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий команду «Астон Мартин», ответил, будет ли рад приходу 27-летнего нидерландского пилота и четырёхкратного победителя «Королевских гонок» Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в британский коллектив.

«Да, но это маловероятно», — приводит слова Алонсо издание Racingnews365.

После пяти этапов в сезоне 2025 года на счету Ферстаппена 87 очков и третье место в личном зачёте. У лидера сезона Оскара Пиастри («Макларен») — 99. У Фернандо Алонсо 0 очков за пять прошедших Гран-при.

Ранее экс-глава «Хааса» Гюнтер Штайнер не согласился с пятью секундами за срезку для Ферстаппена в Джидде.

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