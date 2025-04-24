«Почему всего пять секунд?» Штайнер не согласился со штрафом Ферстаппена в Джидде

Бывший глава команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер высказался о штрафе четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в гонке Гран-при Саудовской Аравии.

Напомним, нидерландец получил пять секунд за выезд за пределы трассы на старте и решение не возвращать позицию австралийцу Оскару Пиастри из команды «Макларен».

«Почему всего пять секунд, а не 10? Существуют смягчающие обстоятельства… Но в жизни вы или правы, или нет. Как будто стюарды не были уверены, правильно это или нет, и поэтому дали пять секунд вместо 10. Давайте сделаем скидку», — сказал Штайнер в эфире шоу The Rad Flags.