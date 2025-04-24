В «Феррари» намекнули на сюрприз в преддверии Гран-при Майами

Пресс-служба итальянской команды «Феррари» в социальных сетях опубликовала видеоролик, в котором намекает на использование специальной ливреи на шестом этапе Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при Майами.

Судя по кадрам пилоты команды Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер совместно с дизайнерами итальянского коллектива разрабатывают новую ливрею к первому американскому этапу в 2025 году. Сам анонс произойдёт 30 апреля.

Гран-при Майами пройдёт со 2 по 4 мая. Уикенд будет включать в себя также и спринтерский заезд.

После пяти этапов «Феррари» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов: у Льюиса 31 очко и седьмое место в личном зачёте. У его напарника Шарля Леклера — 47 баллов и пятая позиция.