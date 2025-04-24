Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Камазовец Каримов прокомментировал первую в карьере победу в ралли «Золото Кагана»

Камазовец Каримов прокомментировал первую в карьере победу в ралли «Золото Кагана»
Аудио-версия:
Комментарии

20 апреля в Астраханской области завершился четвёртый этап чемпионата России по ралли-рейдам «Золото Кагана» — 2025.

Победитель 220-километрового спецучастка Богдан Каримов из команды «КАМАЗ-мастер» прокомментировал выступление.

«Очень рады, что мы на финише. Техника нас не подвела. Наш экипаж доехал без приключений. Сегодня была скоростная трасса, очень твёрдые дороги, жёсткие пересечения дорожек. Ехать надо было аккуратно, было много мест, где можно было «воткнуться» и повредить машину. Поэтому ехали очень аккуратно, тем более что ехали первыми, как говорят в ралли-рейдах, были «открывашками». Были заминки по навигации, но это потому, что первым ехать сложно. Скорости высокие, иногда не «попадали» в нужные повороты, но потери были минимальные.

На «Золото Кагана» в качестве пилота это моя первая победа, я очень рад, очень старался. Было физически очень сложно, особенно в предыдущие дни. Сегодня было уже полегче. Огромное спасибо экипажу и всей нашей команде. Надо идти дальше и показывать хорошие результаты», — приводит слова Каримова пресс-служба «КАМАЗ-мастер».

Материалы по теме
Богдан Каримов из «КАМАЗ-мастер» выиграл ралли-рейд «Золото Кагана-2025»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android