Камазовец Каримов прокомментировал первую в карьере победу в ралли «Золото Кагана»

20 апреля в Астраханской области завершился четвёртый этап чемпионата России по ралли-рейдам «Золото Кагана» — 2025.

Победитель 220-километрового спецучастка Богдан Каримов из команды «КАМАЗ-мастер» прокомментировал выступление.

«Очень рады, что мы на финише. Техника нас не подвела. Наш экипаж доехал без приключений. Сегодня была скоростная трасса, очень твёрдые дороги, жёсткие пересечения дорожек. Ехать надо было аккуратно, было много мест, где можно было «воткнуться» и повредить машину. Поэтому ехали очень аккуратно, тем более что ехали первыми, как говорят в ралли-рейдах, были «открывашками». Были заминки по навигации, но это потому, что первым ехать сложно. Скорости высокие, иногда не «попадали» в нужные повороты, но потери были минимальные.

На «Золото Кагана» в качестве пилота это моя первая победа, я очень рад, очень старался. Было физически очень сложно, особенно в предыдущие дни. Сегодня было уже полегче. Огромное спасибо экипажу и всей нашей команде. Надо идти дальше и показывать хорошие результаты», — приводит слова Каримова пресс-служба «КАМАЗ-мастер».