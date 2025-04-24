Феттель — о самокритике Норриса: неуверенность в себе — естественная вещь. Он очень смелый

37-летний немецкий гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе «Ред Булл» Себастьян Феттель высказался по поводу самокритики британского пилота Ландо Норриса из «Макларена».

«У всех нас бывают хорошие и плохие времена, независимо от того, являемся ли мы гонщиками Формулы-1 или у нас есть обычная работа. Разве мы не все такие? У нас бывают лучшие и худшие дни. Сейчас опасность заключается в том, что люди будут говорить о том, через что он, возможно, проходит, и интерпретировать это как признак слабости. Например, «Почему он это делает? Что с ним происходит? Что с ним не так?»

Но с ним всё в порядке. Я думаю, что каждый проходит через одно и то же на разных этапах своей жизни. Неуверенность в себе — самая естественная вещь на свете, но говорить о ней, по мнению публики, неестественно, и это неправильно.

Так что, на мой взгляд, это совершенно нормально, и я думаю, что с его стороны очень смело открыться и рассказать об этой своей стороне. И я желаю и надеюсь, что СМИ подхватят это и немного изменят ситуацию», — приводит слова Феттеля издание Sky Sports.