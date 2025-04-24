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Экс-пилот Ф-1: Ферстаппену нужно было признать, что Пиастри обогнал его на старте в Джидде

Экс-пилот Ф-1: Ферстаппену нужно было признать, что Пиастри обогнал его на старте в Джидде
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне аналитик, британец Джолион Палмер высказался о штрафе четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в гонке Гран-при Саудовской Аравии.

«Максу, очевидно, нужно было признать, что Оскар совершил обгон, и попытаться отыграться позднее, но это не то, как поступает Ферстаппен. Мы уже давно знаем, что подход Макса заключается в том, чтобы оставаться впереди любыми способами.

В Джидде он отпустил тормоз, чтобы обогнать Пиастри, вместо того, чтобы продолжить торможение и остаться на трассе. Так Макс свёл всё к тому, чтобы его выдавили. В действительности у него не было шансов остаться на трассе», — приводит слова Палмера официальный сайт Формулы-1.

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