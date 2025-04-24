Феттель — о Норрисе: Михаэль Шумахер тоже был не уверен в себе

37-летний немецкий гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе «Ред Булл» Себастьян Феттель, обсуждая неуверенность Ландо Норриса из «Макларена», заявил, что гонщики прошлых поколений, особенно семикратный обладатель титула Михаэль Шумахер, тоже испытывали это чувство и критиковали себя.

«Есть два пути, по которым мы можем пойти — либо по старому пути, и тогда будем просто реагировать: «Ах, это проявление слабости, это неправильно, он становится мягкотелым, это слишком большое давление, и он не может с этим справиться, он недостаточно хорош!»

Или же есть новый путь — по-настоящему оценить этот факт и, возможно, подумать о том, что все герои прошлого, будь то Михаэль [Шумахер], [Мика] Хаккинен и другие поколения, жившие до этого, сталкивались с теми же проблемами — они были озабочены таким же отсутствием уверенности, у них в голове крутились те же мысли.

Помню свой диалог с Михаэлем, после которого и почувствовал облегчение, когда он сказал мне, что сомневается в себе. Мой герой, мой чемпион, парень, с которым я встречался в детстве, был не уверен в себе. Это сняло большое напряжение, когда я узнал, что мой герой прошёл через то же самое. Так что, я думаю, из этого можно почерпнуть много вдохновения», — приводит слова Феттеля издание Sky Sports.