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Руководитель «Феррари» готов обсудить поправки в регламент-2026, в отличие от Тото Вольфа

Руководитель «Феррари» готов обсудить поправки в регламент-2026, в отличие от Тото Вольфа
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Руководитель команды Формулы-1 Фредерик Вассёр высказался о возможных поправках в технический регламент «Королевских гонок» на 2026 год, которые стали камнем преткновения между его коллегами — Кристианом Хорнером («Ред Булл») и Тото Вольфом («Мерседес»).

«Предложение поступило [в субботу], но у меня не было времени обдумать его и обсудить со специалистом по двигателям. Нам всем нужно непредвзято относиться к ситуации, потому что это первый раз, когда мы вносим такие серьёзные изменения в регламент, начиная с двигателя, а затем и шасси, а это означает, что мы должны пересмотреть всё.

Давайте соберём комиссию Формулы-1 в четверг, давайте обсудим это, но я открыт для обсуждения, потому что мы должны сосредоточиться на том, что лучше для Формулы-1 в будущем», — приводит слова Вассёра издание Racingnews365.

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