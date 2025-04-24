«Этого можно было избежать». Экклстоун осудил Ферстаппена за штраф в Саудовской Аравии

Бывший глава Формулы-1 британец Берни Экклстоун высказался о штрафе четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в гонке Гран-при Саудовской Аравии.

Напомним, нидерландец получил пять секунд за выезд за пределы трассы на старте и решение не возвращать позицию австралийцу Оскару Пиастри из «Макларена».

«Этого можно было избежать. Почему Макс немедленно не вернул позицию? В обычных условиях сложно отыгрывать пять секунд», — приводит слова Экклстоуна издание Blick.

Ранее экс-пилот Ф-1 Джонни Херберт раскритиковал Ферстаппена за поведение на подиуме в Саудовской Аравии.

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Макс Ферстаппен мстит сопернику, выбивая его с трассы: