Феттель — о пилотах: мы должны поздравить новое поколение, что они ладят друг с другом

37-летний немецкий гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе «Ред Булл» Себастьян Феттель высказался о взаимоотношениях пилотов.

«Посмотрите на пару поколений назад. В то время говорить публично о своих недостатках было проявлением слабости. Также считалось мягкостью по-дружески пообщаться с соперниками после гонки. «Я хочу победить этого парня и выбить его с трассы. Почему я должен общаться с ним и приглашать его на ужин? Это делает меня мягким».

Это правда? Думаю, если вы посмотрите на сегодняшнее поколение пилотов, то увидите, что они сильно продвинулись вперёд, и, на мой взгляд, мы должны отпраздновать тот факт, что они ладят друг с другом, они собираются вместе. В них всё ещё есть соперничество, они по-прежнему хотят победить соперника на 100%, но также имеют смелость говорить о своих эмоциях, о своих слабостях, о том, что могут чувствовать себя потерянными, о давлении, которое они испытывают.

И это здорово, потому что вдохновляет маленьких детей делать то же самое. И разве это не прекрасно, когда ты как ребёнок понимаешь, что не должен держать это в себе и можешь открыться? Но теперь, когда Ландо Норрис говорит об этом, или Льюис, или даже Новак Джокович делает это в другом виде спорта, или люди в бизнесе начинают раскрываться, вы чувствуете себя более свободными и можете выплеснуть эти чувства, поговорить об этом и часто решать проблемы ещё до того, как они действительно начнутся. Я думаю, что это отличный прогресс», — приводит слова Феттеля издание Sky Sports.