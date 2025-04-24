Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бывший босс Ферстаппена назвал команду, которая имеет наибольшие шансы подписать его

Бывший босс Ферстаппена назвал команду, которая имеет наибольшие шансы подписать его
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Альфа Таури» («Торо Россо») Франц Тост назвал гоночный коллектив, который имеет наибольшие шансы на подписание контракта с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном в случае, если тот покинет «быков».

«Мерседес» показывает исключительные результаты. Конечно, команда должна тщательно обдумать, стоит ли подписывать контракт с Максом, учитывая, что Джордж Расселл в данный момент весьма хорош. В конечном итоге решение остаётся за Тото Вольфом. Лично я считаю, что фаворитом [на подписание Макса Ферстаппена] является «Астон Мартин».

Я верю, что «Астон Мартин» станет командой будущего. Они подписали контракты с несколькими талантливыми специалистами, включая Эдриана Ньюи и Энди Кауэлла. На мой взгляд, Ньюи — лучший инженер в паддоке, обладающий огромным опытом. Он прошёл путь от гоночного инженера до дизайнера и великолепно разбирается в своей области. А теперь к ним присоединился Энди Кауэлл, которого я знаю ещё со времён его работы в BMW.

В то время Кауэлл создал легендарный 10-цилиндровый двигатель для BMW, который, без сомнения, был лучшим в своём классе. Затем он перешёл в «Мерседес», где, как мы все знаем, он продемонстрировал впечатляющие результаты.

В «Астон Мартин» работает лучший специалист в области создания машин и ведущий эксперт по двигателям. Конечно, за новый двигатель, который будет выпущен в 2026 году, отвечает «Хонда», а не Кауэлл. Однако я могу представить, что между «Хондой» и Кауэллом будет установлено тесное сотрудничество. «Хонда» не только невероятно мотивирована, но и открыта для новых идей и подходов.

Кроме того, «Астон Мартин» располагает современным заводом, оснащённым передовым оборудованием. Именно поэтому я считаю, что за ними будущее», — приводит слова Тоста портал F1oversteer.

Материалы по теме
Правила Ф-1 работают неправильно. Штрафы Ферстаппену и Лоусону несправедливы
Правила Ф-1 работают неправильно. Штрафы Ферстаппену и Лоусону несправедливы
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android