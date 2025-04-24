Бывший босс Ферстаппена назвал команду, которая имеет наибольшие шансы подписать его

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Альфа Таури» («Торо Россо») Франц Тост назвал гоночный коллектив, который имеет наибольшие шансы на подписание контракта с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном в случае, если тот покинет «быков».

«Мерседес» показывает исключительные результаты. Конечно, команда должна тщательно обдумать, стоит ли подписывать контракт с Максом, учитывая, что Джордж Расселл в данный момент весьма хорош. В конечном итоге решение остаётся за Тото Вольфом. Лично я считаю, что фаворитом [на подписание Макса Ферстаппена] является «Астон Мартин».

Я верю, что «Астон Мартин» станет командой будущего. Они подписали контракты с несколькими талантливыми специалистами, включая Эдриана Ньюи и Энди Кауэлла. На мой взгляд, Ньюи — лучший инженер в паддоке, обладающий огромным опытом. Он прошёл путь от гоночного инженера до дизайнера и великолепно разбирается в своей области. А теперь к ним присоединился Энди Кауэлл, которого я знаю ещё со времён его работы в BMW.

В то время Кауэлл создал легендарный 10-цилиндровый двигатель для BMW, который, без сомнения, был лучшим в своём классе. Затем он перешёл в «Мерседес», где, как мы все знаем, он продемонстрировал впечатляющие результаты.

В «Астон Мартин» работает лучший специалист в области создания машин и ведущий эксперт по двигателям. Конечно, за новый двигатель, который будет выпущен в 2026 году, отвечает «Хонда», а не Кауэлл. Однако я могу представить, что между «Хондой» и Кауэллом будет установлено тесное сотрудничество. «Хонда» не только невероятно мотивирована, но и открыта для новых идей и подходов.

Кроме того, «Астон Мартин» располагает современным заводом, оснащённым передовым оборудованием. Именно поэтому я считаю, что за ними будущее», — приводит слова Тоста портал F1oversteer.