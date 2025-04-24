Штайнер предположил, какого пилота пригласит «Ред Булл» в случае увольнения Цуноды

Бывший руководитель «Хааса», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер высказал мнение, что гонщик «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар может заменить Юки Цуноду в «Ред Булл», если дела у японца в австрийской команде будут складываться не лучшим образом.

«Думаю, Хаджар может перейти в «Ред Булл», если из команды уйдёт Цунода. При этом мне не кажется, что Юки вернётся в «Рейсинг Буллз». Он останется в «Ред Булл», отправится куда-нибудь ещё или уедет домой. Но я не думаю, что он вернётся «Рейсинг Буллз». Так что да, Хаджар, очевидно, был бы кандидатом», — сказал Штайнер в подкасте The Red Flags.

Цунода тестирует чемпионский «Ред Булл» в Сильверстоуне: