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Норрис: горжусь, что не пил весь год. Борюсь за чемпионство, мне неинтересны вечеринки

Норрис: горжусь, что не пил весь год. Борюсь за чемпионство, мне неинтересны вечеринки
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Пилот «Макларен» Ландо Норрис сообщил, что не посетит предстоящий праздник День королей перед Гран-при Майами. Кроме того, британский пилот рассказал, что воздерживается от употребления алкоголя уже год.

День королей — национальный праздник, который отмечают в Нидерландах. С 2014 года празднуется 27 апреля (если приходится на воскресенье, то празднуется 26 апреля). Он связан с днём рождения монарха и рассматривается также как день национального единства и солидарности.

«Буду ли я на Дне королей? Нет, к сожалению. Мне бы хотелось его посетить, поскольку это был один из лучших дней в моей жизни. В прошлом году я победил в Гран-при Майами [после вечеринки в честь Дня королей].

Так что меня не будет. В том году я замечательно провёл время с Мартином Гарриксом (нидерландский диджей и музыкальный продюсер. — Прим. «Чемпионата»), а потом и со всей компанией друзей в Амстердаме. Но сейчас я в процессе борьбы за звание чемпиона Ф-1. И не могу позволить себе заниматься подобным. Вернусь домой и начну тренироваться.

Эта гонка [в Саудовской Аравии] была тяжёлой, она требовала больших физических усилий… В жизни есть гораздо больше удовольствий, чем просто выпивка. Я не пил весь год и горжусь этим. Продолжу усердно работать, так что мне это неинтересно», — приводит слова Норриса портал Crash.net.

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