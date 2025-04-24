«Рейсинг Буллз» изменит раскраску на Гран-при Майами

Команда Формулы-1 «Рейсинг Буллз» намерена изменить раскраску на Гран-при Майами. Об этом информирует GPblog. Отмечается, что ливрея будет представлена 30 апреля.

Гран-при Майами состоится со 2 по 4 мая. «Рейсинг Буллз» в настоящий момент занимает восьмое место в Кубке конструкторов, имея в активе восемь очков. Лидером является британская команда «Макларен», на счету которой 188 баллов.

Ранее бывший руководитель «Хааса», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер предположил, какого пилота пригласит австрийская команда «Ред Булл» в случае увольнения японского гонщика Юки Цуноды.

Блогер MrBeast разбил болид Формулы-Е в Майами: