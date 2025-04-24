Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Рейсинг Буллз» изменит раскраску на Гран-при Майами

«Рейсинг Буллз» изменит раскраску на Гран-при Майами
Комментарии

Команда Формулы-1 «Рейсинг Буллз» намерена изменить раскраску на Гран-при Майами. Об этом информирует GPblog. Отмечается, что ливрея будет представлена 30 апреля.

Гран-при Майами состоится со 2 по 4 мая. «Рейсинг Буллз» в настоящий момент занимает восьмое место в Кубке конструкторов, имея в активе восемь очков. Лидером является британская команда «Макларен», на счету которой 188 баллов.

Ранее бывший руководитель «Хааса», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер предположил, какого пилота пригласит австрийская команда «Ред Булл» в случае увольнения японского гонщика Юки Цуноды.

Материалы по теме
Штайнер предположил, какого пилота пригласит «Ред Булл» в случае увольнения Цуноды

Блогер MrBeast разбил болид Формулы-Е в Майами:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android