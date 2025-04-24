«Макларен» покинет Формулу-E перед стартом сезона-2026/2027 — The Race

Команда «Макларена» покинет Формулу-Е перед стартом сезона-2026/2027. Об этом сообщает авторитетное издание The Race.

Согласно имеющейся информации, исполнительный директор «Макларена» Зак Браун оповестил ещё в феврале руководителя коллектива из Ф-Е Иэна Джеймса о том, что команде придётся сменить название и начать поиск нового спонсора.

Отметим, что в соглашении между «Маклареном» и титульным спонсором команды в Формуле-Е — Неомом — есть пункт о продлении на четыре года контракта, который действует до 2026 года. Однако сообщается, что данная опция не будет активирована. Поэтому руководство британского коллектива приняло решение сосредоточиться на участии в WEC.

Руководитель команды Иэн Джеймс, в свою очередь, уже занимается поиском новых партнёров. Предполагается, что сделка по заключению соглашения с одним из производителей электромоторов будет оформлена к концу мая.