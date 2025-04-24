Ральф Шумахер объяснил, почему верит в прогресс Льюиса Хэмилтона в «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер высказал мнение, что пилоту «Феррари» Льюису Хэмилтону по силам переломить непросто складывающееся начало сезона. В настоящий момент Хэмилтон занимает седьмое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 31 очко.

«То, что задумали «Феррари» и Хэмилтон, является грандиозным проектом. Но в данный момент Льюис далёк от Шарля Леклера. Однако Гран-при Китая продемонстрировал, что, когда трасса и болид Хэмилтону подходят, он показывает результат. Так что пока ничего не потеряно», — приводит слова Шумахера Sky Sport Germany со ссылкой на Sky F1-Podcast Backstage Boxengasse.

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