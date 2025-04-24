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«Сыграл умно». Штайнер — о том, что Ферстаппен не прокомментировал инцидент с Пиастри

«Сыграл умно». Штайнер — о том, что Ферстаппен не прокомментировал инцидент с Пиастри
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Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер оценил решение пилота «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена не комментировать пятисекундный штраф за срезку первого поворота в борьбе за лидерство с гонщиком «Макларена» Оскаром Пиастри на старте гонки Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1.

«Как мне кажется, Макс сыграл очень умно [не прокомментировав штраф], он никого не обидел. Если ему сказали не оскорблять, то он ничего не говорит. Ферстаппен использовал интервью после гонки в своих интересах. Это был умный шаг с его стороны.

«Так что, по крайней мере, Макс не был подвергнут чрезмерной критике за то, какой он есть и чего не должен делать. После гонки он пожал руку Мохаммеду бен Сулайему. Мы это видели, к тому моменту Макс уже чуть остыл. Однако, очевидно, Ферстаппен не был счастлив [от этого решения], до сих пор не в восторге», — приводит слова Штайнера портал Racingnews365.

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