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Хельмут Марко обозначил задачи «Ред Булл» на данный момент

Хельмут Марко обозначил задачи «Ред Булл» на данный момент
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о ближайших целях австрийской команды.

«Наша задача на данный момент — сделать более широкое рабочее окно для автомобиля. Кроме того, необходимо устранить некоторые слабые стороны болида в преддверии этапов в Европе и, таким образом, улучшить базовую скорость», — написал Марко в своей колонке на Speedweek.

В настоящий момент «Ред Булл» занимает третье место в Кубке конструкторов. В активе австрийской команды 89 очков. Первую позицию занимает британская команда «Макларен», на счету которой 188 баллов.

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