«Не ожидал этого от него». Гюнтер Штайнер высказался об одном из дебютантов Формулы-1

Бывший руководитель «Хааса», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер поделился мнением о 20-летнем гонщике «Рейсинг Буллз» Исаке Хаджаре.

«Является ли Хаджар лучшим новичком на стартовой решётке? Ещё слишком рано говорить о том, кто лучший. Но, конечно, он один из лучших. У него всё здорово получается. К тому же он выглядит очень уверенно. Я не ожидал этого от него. Так что да, у него всё очень хорошо получается, но, как мне кажется, нужно подождать. Пока ещё не все получили реальный шанс проявить себя. Это же относится к Габриэлу Бортолето. Вот почему я бы посоветовал просто подождать», — сказал Штайнер в подкасте The Red Flags.

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