«Фундамент будущего». «Астон Мартин» опубликовал совместные фото Алонсо с Ньюи на базе

Пресс-служба «Астон Мартин» опубликовала совместные фото пилота своей команды, двухкратного чемпиона Формулы-1 испанца Фернандо Алонсо с конструктором британского коллектива Эдрианом Ньюи на базе в Сильверстоуне (Великобритания).

Фото: astonmartinaramco.komi.io

Фото: astonmartinaramco.komi.io

Напомним, в данный момент испанский гонщик занимает 17-е место в личном зачёте Формулы-1, не заработав ни одного очка за последние пять Гран-при чемпионата. За «Астон Мартин» Алонсо выступает с 2023 года.

Британский коллектив в Кубке Конструкторов располагается на седьмой позиции, имея на своём счету 10 очков. Лидером турнирной таблицы является команда «Макларен», которой удалось заработать 188 очков.