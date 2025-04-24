«Пять секунд — слишком мало». Минарди выступил за более суровый штраф для Ферстаппена

Бывший руководитель и владелец команды Формулы-1 Джанкарло Минарди высказал мнение, что штраф, который получил гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен на Гран-при Саудовской Аравии, должен был быть суровее. Нидерландца оштрафовали на пять секунд за выезд за пределы трассы в первом повороте на первом круге на старте гонки.

«Ферстаппен завоевал невероятный поул после трудного уикенда в Бахрейне. Однако что касается штрафа, то я не согласен. Я считаю, что пять секунд — это слишком мало, учитывая преимущество, которое он получил в результате своих действий. Кроме того, это случилось на старте гонки. У него было достаточно времени, чтобы отыграться. Он пересёк финишную черту вторым, отстав от австралийца чуть более чем на две секунды», — написал Минарди на своём официальном сайте.

Макс Ферстаппен мстит сопернику, выбивая его с трассы: