General Motors начала разработку двигателя для Ф-1 до официального утверждения — источник

Американская компания General Motors, которой принадлежит команда Формулы-1 «Кадиллак», начала разработку собственного двигателя ещё до официального утверждения в качестве поставщика силовых установок Международной автомобильной федерации (ФИА). Об этом сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport.

Согласно имеющейся информации, испытания одноцилиндрового двигателя продолжаются уже некоторое время. Ожидается, что первый прототип шестицилиндрового двигателя с турбонаддувом будет готов к лету 2025 года. Однако на этот проект распространяются бюджетные ограничения, наложенные на производителей двигателей.