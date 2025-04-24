«Барселона» показала фото гонщиков MotoGP Марка и Алекса Маркесов в форме команды

Футбольный клуб «Барселона» на своей странице в социальных сетях поделился фотографией шестикратного чемпиона MotoGP Марка Маркеса и его младшего брата Алекса, который также является мотогонщиком.

«У братьев Маркесов есть свой фаворит в гонке за титул», — говорится в сообщении пресс-службы «Барселоны».

Фото: FC Barcelona

После четырёх этапов нынешнего сезона MotoGP Марк возглавляет общий зачёт. На его счету 123 очка. Алекс располагается на второй позиции, имея в активе 106 баллов. Топ-3 замыкает итальянский спортсмен Франческо Баньяя.

«Барселона» после 33 туров чемпионата Испании занимает первое место. В активе команды 76 очков. У идущего вторым мадридского «Реала» 72 очка.

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