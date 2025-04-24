Комиссия Формулы-1 не договорилась о корректировке моторных правил на сезон-2026

Комиссия Формулы-1 не смогла прийти к консенсусу насчёт корректировки моторных правил на сезон-2026. Об этом сообщает издание The Race.

Согласно имеющейся информации, одной из ключевых тем встречи на встрече комиссии стало предложение изменить соотношение мощности двигателя внутреннего сгорания и заряда аккумулятора в правилах на сезон-2026. Выдвигалась идея использовать ограничить мощность гибрида 200 кВт во время гонок, а во время квалификаций оставить прежней — 350 кВт

Данное изменение позволило бы ослабить требования к гибридной составляющей силовой установки. Также оно помогло бы избежать теоретической ситуации, когда болиды на длинных прямых теряют мощность из-за досрочного разряда батареи. Однако против данного предложения выступили несколько человек, в том числе руководитель «Мерседеса» Тото Вольф.

Их позиция заключалась в том, чтобы в следующем сезоне Ф-1 в принципе посмотреть на работу нового технического регламента в реальных условиях, прежде чем принимать какие-либо действия для ликвидации других проблем.

В результате было принято решение, что соответствующий консультативный комитет также должен рассмотреть вопрос о дальнейшей оценке путей решения проблем, связанных с проблемами при использовании энергии от гибридов.

ФИА, в свою очередь, опубликовала следующий пресс-релиз по итогам собрания.

«Комиссия Формулы-1 обсудила ключевые изменения в стратегии энергетического менеджмента на 2026 год, а также меры по решению финансовых проблем, с которыми могут столкнуться производители силовых агрегатов, столкнувшиеся с низкой производительностью или значительными проблемами надёжности в 2026 году. Все эти темы будут более подробно обсуждаться специалистами в соответствующих консультативных комитетах», — сказано в пресс-релизе.