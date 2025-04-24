Названа позиция команд Ф-1 по решению проблемы с возгоранием травы в гонках

Комиссия Формулы-1 в ходе состоявшегося в четверг, 24 апреля, заседания обсудила вопрос с возгоранием травы во время гонок. Проблема имела место на прошлогоднем Гран-при Китая и Гран-при Японии этого года.

В результате проведённых расследований было установлено, что причиной возгораний были горячие искры от титанового материала досок скольжения автомобилей. С целью решить вопрос, как информирует The Race, было предложено оснастить болиды стальными досками скольжения не некоторых гонках этого года. Таким образом, искры не были бы такими сильными, и риск пожаров уменьшился.

Однако, как отмечает источник, идея встретила некоторое сопротивление, поскольку считается, что это дорогой и сложный способ решения проблемы, которая к тому же возникает нечасто. В качестве более бюджетного способа решения вопроса был предложен обычный полив травы. ФИА согласилась продолжить изучение для поиска оптимального решения.

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