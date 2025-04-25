Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бывший босс Ферстаппена ответил, является ли Макс лучшим пилотом в истории Ф-1

Бывший босс Ферстаппена ответил, является ли Макс лучшим пилотом в истории Ф-1
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Альфа Таури» («Торо Россо») Франц Тост ответил, можно ли считать пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена лучшим в истории Ф-1.

«Мне не нравятся подобные сравнения. К тому же, это было бы несправедливо по отношению к другим великим гонщикам в истории. Неважно о ком идёт речь — о Фанхио, Сенне, Стюарте, Лауде, Шумахере, Феттеле или Хэмилтоне — у них у всех есть общая черта: каждый из них обладал суперталантом, невероятной страстью и дисциплиной, а также были лучшими в своё время. Они выжали максимум из своих возможностей и добились успеха. Кроме того, у каждого был очень высокий интеллект. Поэтому я также утверждаю, что Фанхио сегодня был одним из лидеров точно так же, как и современные пилоты Ф-1 во времена Фанхио», — приводит слова Тоста портал Sport1.de.

Материалы по теме
Бывший босс Ферстаппена назвал команду, которая имеет наибольшие шансы подписать его
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android