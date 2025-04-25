Бывший босс Ферстаппена ответил, является ли Макс лучшим пилотом в истории Ф-1

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Альфа Таури» («Торо Россо») Франц Тост ответил, можно ли считать пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена лучшим в истории Ф-1.

«Мне не нравятся подобные сравнения. К тому же, это было бы несправедливо по отношению к другим великим гонщикам в истории. Неважно о ком идёт речь — о Фанхио, Сенне, Стюарте, Лауде, Шумахере, Феттеле или Хэмилтоне — у них у всех есть общая черта: каждый из них обладал суперталантом, невероятной страстью и дисциплиной, а также были лучшими в своё время. Они выжали максимум из своих возможностей и добились успеха. Кроме того, у каждого был очень высокий интеллект. Поэтому я также утверждаю, что Фанхио сегодня был одним из лидеров точно так же, как и современные пилоты Ф-1 во времена Фанхио», — приводит слова Тоста портал Sport1.de.