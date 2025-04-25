Экс-руководитель команды Ф-1: возвращение Шумахера в 2010 году было бессмысленным

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Альфа Таури» («Торо Россо») Франц Тост поделился откровенным диалогом, который состоялся с легендарным семикратным чемпионом Ф-1 немцем Михаэлем Шумахером незадолго до его возвращения в королевские гонки в 2010 году.

«Возвращение Михаэля было абсолютно бессмысленным. Незадолго до этого у меня был разговор с ним. Тогда я ему сказал: «Твоё время истекло. Чего ты ожидаешь от этого?» А Михаэль ответил: «Хочу побеждать в гонках и снова стать чемпионом мира».

Я ему заявил: «Можешь забыть об этом. Сегодня Формула-1 совершенно другая. Когда ты покинул «Феррари», то мог проводить тесты, не прикладывая особых усилий. У тебя был собственный производитель шин Bridgestone, который всячески оказывал поддержку тебе. Например, если бы у тебя возникала проблема с недостаточной поворачиваемостью, то ты мог тестировать шины до тех пор, пока не решил бы её. Сейчас же у тебя стандартные шины, и всего семь дней тестов, половина из которых предназначена для тебя, а остальные — для [напарника Нико] Росберга. Забудь об этом. Но самое главное: твои прямые конкуренты на 20 лет моложе, особенно если говорить о физической форме». Михаэль принял мои слова безропотно», — приводит слова Тоста портал talkSPORT.