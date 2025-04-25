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Эксперт: Ферстаппен пилотирует лучше всех

Эксперт: Ферстаппен пилотирует лучше всех
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Гонщик и аналитик Майк Хеземанс высказался о четырёхкратном и действующем чемпионе мира пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене.

«Мне больше всего понравился круг Макса в Японии. Это было ненормально. Я знаю, как сложно проехать такой идеальный круг под давлением. Это почти невозможно, особенно в такой момент. А затем ещё и победить на машине, которая недостаточно хороша, — это действительно достижение.

Он проехал такой круг, выиграл гонку, а затем завёз эту машину на поул в Саудовской Аравии. Думаю, Макс находится на пике своей карьеры. Он просто пилотирует лучше всех. И когда я думаю о том, какую ошибку он мог допустить в этом году, я не понимаю, что это могло бы быть», — приводит слова Хеземанса RacingNews365.

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