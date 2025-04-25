Хельмут Марко: Хэмилтон в отчаянном положении

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о сложностях, с которыми столкнулся пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон на старте нынешнего сезона.

«Такое ощущение, что он и правда в отчаянном положении. Но, думаю, он ждёт машину сезона-2026 и надеется, что «Феррари» не только сможет попасть в цель с регламентом, но и сделает машину, с которой он сможет справляться лучше», — приводит слова Хельмута Марко F1 Insider.

Лучшей позицией Хэмилтона в основных гонках за пять первых этапов чемпионата является пятое место на Гран-при Бахрейна. Кроме того, Хэмилтон записал на свой счёт победу в спринтерской гонке в Китае. Льюис занимает седьмую позицию в личном зачёте.

«Феррари» располагается на четвёртой позиции в Кубке конструкторов.