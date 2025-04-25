«Реликт холодной войны». Хорнер рассказал, что мешает прогрессу «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер негативно отозвался о существующей аэродинамической трубе, которой пользуется австрийская команда.

«Мы знаем, что производительность вырастет, когда мы разберёмся с машиной, но, когда речь идёт о более тонких элементах в нашем регламенте, мы сразу видим наши ограничения из-за аэродинамической трубы, которая является реликтом холодной войны.

По этой причине мы инвестировали в новую аэродинамическую трубу, которая сейчас строится. У нас есть несколько очень ярких инженеров и специалистов по аэродинамике, так что, думаю, мы справимся», — приводит слова Хорнера RacingNews365.

Аэродинамической трубе команды уже 70 лет.