Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Реликт холодной войны». Хорнер рассказал, что мешает прогрессу «Ред Булл»

«Реликт холодной войны». Хорнер рассказал, что мешает прогрессу «Ред Булл»
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер негативно отозвался о существующей аэродинамической трубе, которой пользуется австрийская команда.

«Мы знаем, что производительность вырастет, когда мы разберёмся с машиной, но, когда речь идёт о более тонких элементах в нашем регламенте, мы сразу видим наши ограничения из-за аэродинамической трубы, которая является реликтом холодной войны.

По этой причине мы инвестировали в новую аэродинамическую трубу, которая сейчас строится. У нас есть несколько очень ярких инженеров и специалистов по аэродинамике, так что, думаю, мы справимся», — приводит слова Хорнера RacingNews365.

Аэродинамической трубе команды уже 70 лет.

Материалы по теме
Бросит ли Ферстаппен «Ред Булл» уже в этом году?
Бросит ли Ферстаппен «Ред Булл» уже в этом году?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android