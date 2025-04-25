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«Главное «ой» уикенда». Чандхок — о выступлении Хэмилтона в Саудовской Аравии

«Главное «ой» уикенда». Чандхок — о выступлении Хэмилтона в Саудовской Аравии
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок высказался о проблемах, с которыми столкнулся на Гран-при Саудовской Аравии семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон.

«Главное «ой» уикенда? Льюис Хэмилтон. Он был очень далеко от Шарля Леклера все выходные, проиграл шесть десятых в квалификации и 31 секунду в гонке за 50 кругов. То есть снова около шести десятых с круга. Это большой разрыв между Льюисом и Шарлем. Льюису придётся копать глубже, чтобы улучшить свои результаты», — приводит слова Каруна Чандхока Sky Sports.

Лучшей позицией Хэмилтона в основных гонках за пять первых этапов чемпионата является пятое место на Гран-при Бахрейна. Кроме того, Хэмилтон записал на свой счёт победу в спринтерской гонке в Китае. Льюис занимает седьмую позицию в личном зачёте.

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