«Главное «ой» уикенда». Чандхок — о выступлении Хэмилтона в Саудовской Аравии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок высказался о проблемах, с которыми столкнулся на Гран-при Саудовской Аравии семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон.

«Главное «ой» уикенда? Льюис Хэмилтон. Он был очень далеко от Шарля Леклера все выходные, проиграл шесть десятых в квалификации и 31 секунду в гонке за 50 кругов. То есть снова около шести десятых с круга. Это большой разрыв между Льюисом и Шарлем. Льюису придётся копать глубже, чтобы улучшить свои результаты», — приводит слова Каруна Чандхока Sky Sports.

Лучшей позицией Хэмилтона в основных гонках за пять первых этапов чемпионата является пятое место на Гран-при Бахрейна. Кроме того, Хэмилтон записал на свой счёт победу в спринтерской гонке в Китае. Льюис занимает седьмую позицию в личном зачёте.