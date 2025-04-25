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Роберт Шварцман подвёл итоги первых для себя тестов на овале в Индианаполисе

Роберт Шварцман подвёл итоги первых для себя тестов на овале в Индианаполисе
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Российско-израильский пилот «Према», гонщик IndyCar Роберт Шварцман подвёл итоги первых тестов «500 миль Индианаполиса».

«Это был мой первый опыт в Индианаполисе, и это было потрясающе, мне понравилось. Мы выполнили всю программу, которая у нас была, и в целом мы проделали достойную работу. Мы также сосредоточились на том, чтобы научиться пилотировать в трафике и в боевом режиме, что является довольно важным аспектом гонки. Нам нужно поработать над машиной, потому что кажется, что ею довольно сложно управлять, особенно по сравнению с болидами опытных команд.

В целом это была хорошая отправная точка и действительно весёлый опыт на таких скоростях. Теперь нам нужно сосредоточиться на Барбере, чтобы продолжать совершенствоваться и подготовиться к возвращению в Индианаполис», — приводит слова Шварцмана пресс-служба команды.

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