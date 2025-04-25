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Джордж Расселл: я ещё не приблизился к своему пику

Джордж Расселл: я ещё не приблизился к своему пику
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о своих выступлениях в сезоне-2025.

«Я не думаю. что мои выступления значительно улучшились с прошлого года. Я выступал на хорошем уровне в конце прошлого сезона, наверное, с Остина и далее. Конечно, когда ты являешься напарником семикратного чемпиона мира, вам всегда приходится бороться, буквально каждую неделю. Это было непросто, но не думаю, что я изменил свой подход.

Я продолжаю выступать на пределе своих возможностей, я становлюсь сильнее с каждым годом и чувствую, что мне ещё есть куда расти. Я ещё не приблизился к своему пику, это меня очень воодушевляет. Я всё ещё вижу области для улучшения, которые вполне достижимы и которые, как я верю, улучшат мою игру», — приводит слова Расселла RacingNews365.

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