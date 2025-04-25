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Формула-1 готовится продлить контракт с Гран-при Мексики

Формула-1 готовится продлить контракт с Гран-при Мексики
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Формула-1 готовится продлить контракт на проведение Гран-при Мексики. Об этом рассказала мэр Мехико Клара Бругада.

«30 апреля мы подпишем новый контракт с Формулой-1, и это хорошие новости», — приводит слова Бругады RacingNews365.

Напомним, Гран-при Мексики вернулся в календарь чемпионата мира в 2015 году. До этого трасса принимала этап чемпионата мира до 1992 года. Действующий контракт на проведение гонки на автодроме имени братьев Родригес рассчитан до 2025 года включительно. Ранее ходили слухи, что в связи с уходом Серхио Переса из Формулы-1 контракт может быть не продлён.

В 2025 году Гран-при Мексики пройдёт с 24 по 26 октября.

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