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Минарди: Норрис перестал показывать стабильность в гонках

Минарди: Норрис перестал показывать стабильность в гонках
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Бывший владелец команды Формулы-1 «Минарди» Джанкарло Минарди поделился мнением о британском гонщике «Макларена» Ландо Норрисе.

«Гоночный уикенд в Саудовской Аравии вышел для Норриса ужасным. Он перестал показывать стабильность в гонках. Думаю, он столкнулся с определёнными трудностями. Да, он сумел отыграться в гонке, и это положительный момент. Что стало результатом в том числе и умело подобранной стратегии. Но он допустил очень серьёзную ошибку в квалификации. А в гонке, несмотря на наличие самой быстрой машины, он так и не сумел обогнать Леклера», — приводит слова Минарди GPBlog.

Напомним, Норрис финишировал в Джидде на четвёртой позиции, упустив лидерство в личном зачёте.

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