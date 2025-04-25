Эксперт рассказал о главном различии между Норрисом и Пиастри в 2025 году

Известный эксперт и журналист ESPN Нейт Сандерс рассказал о важном отличии между пилотами «Макларена» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри.

«Ландо очень много говорит в СМИ. Он даёт эти невероятно длинные ответы. Он начинает давать ответ, а затем его мозг словно говорит, что на самом деле он должен продолжать и продолжать говорить, а в конечном итоге он рассказывает, что машина не так и хороша, как все говорят. Это те вещи, которые создают заголовки и лишние разговоры. Но я точно знаю, что Оскар Пиастри говорил окружающим о том, насколько он позитивно настроен по отношению к машине. Он не такой большой болтун», — приводит слова Сандерса F1oversteer.

Напомним, после Гран-при Саудовской Аравии Пиастри захватил лидерство в личном зачёте, на 10 баллов опережая Норриса.