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Эксперт рассказал о главном различии между Норрисом и Пиастри в 2025 году

Эксперт рассказал о главном различии между Норрисом и Пиастри в 2025 году
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Известный эксперт и журналист ESPN Нейт Сандерс рассказал о важном отличии между пилотами «Макларена» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри.

«Ландо очень много говорит в СМИ. Он даёт эти невероятно длинные ответы. Он начинает давать ответ, а затем его мозг словно говорит, что на самом деле он должен продолжать и продолжать говорить, а в конечном итоге он рассказывает, что машина не так и хороша, как все говорят. Это те вещи, которые создают заголовки и лишние разговоры. Но я точно знаю, что Оскар Пиастри говорил окружающим о том, насколько он позитивно настроен по отношению к машине. Он не такой большой болтун», — приводит слова Сандерса F1oversteer.

Напомним, после Гран-при Саудовской Аравии Пиастри захватил лидерство в личном зачёте, на 10 баллов опережая Норриса.

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