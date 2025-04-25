Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Монтойя: «Ред Булл» в следующем году может оказаться на уровне «Уильямса»

Монтойя: «Ред Булл» в следующем году может оказаться на уровне «Уильямса»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя высказался о ситуации вокруг команды «Ред Булл».

«У «Ред Булл» есть мотор на следующий сезон, но никто не знает, насколько он хорош. В следующем году они могут оказаться на уровне «Уильямса». Особенно если уйдёт Ферстаппен. Сложность ухода Ферстаппена в том, что в «Макларене» переподписали контракт с Пиастри. Готов ли Вольф избавиться от Антонелли ради Макса? Или от Джорджа? Я не знаю.

Если Макс переберётся в «Мерседес», то тот, кто уйдёт оттуда, отправится в «Ред Булл». Но кого вы готовы отпустить? Джордж давно в команде, Антонелли отлично справляется с ролью новичка. Готовы ли вы объединить с Максом Джорджа или Кими? Это сложный выбор. Я знаю, что Тото отчаянно хотел заполучить Макса в прошлом году. Будет ли так же в этом году? Не уверен», — приводит слова Монтойи Crash.

Материалы по теме
Бросит ли Ферстаппен «Ред Булл» уже в этом году?
Бросит ли Ферстаппен «Ред Булл» уже в этом году?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android