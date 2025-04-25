Монтойя: «Ред Булл» в следующем году может оказаться на уровне «Уильямса»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя высказался о ситуации вокруг команды «Ред Булл».

«У «Ред Булл» есть мотор на следующий сезон, но никто не знает, насколько он хорош. В следующем году они могут оказаться на уровне «Уильямса». Особенно если уйдёт Ферстаппен. Сложность ухода Ферстаппена в том, что в «Макларене» переподписали контракт с Пиастри. Готов ли Вольф избавиться от Антонелли ради Макса? Или от Джорджа? Я не знаю.

Если Макс переберётся в «Мерседес», то тот, кто уйдёт оттуда, отправится в «Ред Булл». Но кого вы готовы отпустить? Джордж давно в команде, Антонелли отлично справляется с ролью новичка. Готовы ли вы объединить с Максом Джорджа или Кими? Это сложный выбор. Я знаю, что Тото отчаянно хотел заполучить Макса в прошлом году. Будет ли так же в этом году? Не уверен», — приводит слова Монтойи Crash.