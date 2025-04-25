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Норрис: не знаю, почему люди удивляются тому, что я оказался позади Леклера

Норрис: не знаю, почему люди удивляются тому, что я оказался позади Леклера
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался по поводу уровня болида британской команды в 2025 году.

«Не знаю, почему люди удивляются тому, что я оказался позади Леклера, ведь «Феррари» весь уикенд в Саудовской Аравии не уступала нам в скорости. Люди могут продолжать говорить, что хотят, но мы не считаем, что сильно опережаем конкурентов, это видно на трассе. Ферстаппен был быстрейшим в Джидде, поэтому нас ждёт много работы», — приводит слова Норриса RacingNews365.

Напомним, Норрис по итогам Гран-при Саудовской Аравии финишировал четвёртым. Победу одержал его напарник Оскар Пиастри, вторым финишировал Макс Ферстаппен, а третьим — Шарль Леклер.

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